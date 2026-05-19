Сын основателя сети Mango задержан по подозрению в убийстве отца

Исак Андик погиб 14 декабря 2024 года при падении с обрыва в провинции Барселона. В тот день он находился на прогулке с сыном, который был единственным свидетелем произошедшего. Спустя несколько недель дело о смерти бизнесмена было закрыто, однако в марте 2025 года суд города Марторель возобновил расследование. По данным полиции, подозрения вызвали противоречивые показания наследника погибшего. Кроме того, выяснилось, что перед поездкой в горы он попросил телохранителя отца «оставить их наедине». Как отмечает AFP, девушка Джонатана Андика, гольфистка Эстефания Кнут, заявила, что у него были «порою напряженные» отношения с отцом.