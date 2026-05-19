Сын основателя сети Mango задержан по подозрению в убийстве отца

71-летний предприниматель погиб в декабре 2024 года в результате падения с обрыва. Первоначально смерть квалифицировали как несчастный случай, на этой версии настаивает и его сын.
Как сообщает испанское агентство TVE со ссылкой на источник, Джонатан Андик помещен в следственный изолятор. В ближайшее время он должен предстать перед судом. Представитель семьи Андика заявил, что задержанный намерен сотрудничать с властями в ходе расследования обстоятельств смерти отца. Подробности дела пока не раскрываются.
Исак Андик погиб 14 декабря 2024 года при падении с обрыва в провинции Барселона. В тот день он находился на прогулке с сыном, который был единственным свидетелем произошедшего. Спустя несколько недель дело о смерти бизнесмена было закрыто, однако в марте 2025 года суд города Марторель возобновил расследование. По данным полиции, подозрения вызвали противоречивые показания наследника погибшего. Кроме того, выяснилось, что перед поездкой в горы он попросил телохранителя отца «оставить их наедине». Как отмечает AFP, девушка Джонатана Андика, гольфистка Эстефания Кнут, заявила, что у него были «порою напряженные» отношения с отцом.
Исак Андик основал компанию Mango вместе с братом Нахманом в 1984 году. По данным на 2023 год, выручка компании составляла €3,1 млрд. Состояние Андика оценивалось в $4,5 млрд. Он входил в пятерку богатейших людей Испании.