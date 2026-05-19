В Башкирии загорелись два торговых центра, есть пострадавший

В Башкирии за один день случилось два пожара в торговых центрах. О подробностях ЧП рассказали МЧС республики.
По данным ведомства, сначала огонь вспыхнул в Нефтекамске в небольшом помещении на улице Социалистической. Пламя потушили сразу, не дав ему распространиться.
Другое возгорание произошло в Стерлитамаке, в ТЦ на улице Мира. Там загорелся коридор в металлокаркасном здании. В результате пострадал 40-летний мужчина, который надышался продуктами горения. Пострадавшего доставили в больницу.
Причины и обстоятельства обоих пожаров будут выяснять специалисты МЧС России.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше