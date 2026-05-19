Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Охотники из Тувы лишились автомобиля за вылазку в красноярский заказник

Охотников из Тувы наказали за вылазку в красноярский заказник.

Источник: Комсомольская правда

Охотники из Тувы лишились УАЗа, карабинов и дорогого прицела за вылазку в красноярский заказник. По версии краевой прокуратуры, в феврале 2026 года четверо мужчин из соседней республики решили поохотиться на сибирскую косулю в Ермаковском районе.

Приятели заехали в заказник регионального значения «Гагульская котловина» — здесь охота запрещена, однако браконьеров это не остановило. С собой мужчины взяли два нарезных карабина, оптические прицелы и тепловизор.

Ночью охотники выследили самца косули: один управлял машиной, второй стрелял из кузова пикапа. Добычу они разделали ножом, а мясо погрузили в автомобиль. Далеко уехать друзья не смогли: нарушителей задержали во время рейда сотрудники полиции и госохотнадзора.

Еще на стадии расследования охотники возместили государству ущерб — 200 тысяч рублей. Суд назначил браконьерам штрафы в 60 тысяч, а также конфисковал автомобиль, ружья, прицел и нож.