Ущерб почвам от полигона в Воронежской области составил 11,5 млн рублей

Специалисты Росприроднадзора требуют 11,5 млн рублей от ООО «Полигон», осуществляющего деятельность в посёлке Анна Воронежской области, за ущерб почвам. Об этом сообщили в Центрально-Чернозёмном управлении Росприроднадзора во вторник, 19 мая.
В ходе внеплановой проверки специалисты выяснили, что компания не устранила нарушения природоохранного законодательства, которые были обнаружены ранее. На территории мусорного полигона находились автомобильные шины и обгоревшие древесные остатки без должной изоляции. Кроме того, отходы продолжили пересыпать с нарушением санитарных и экологических норм. Также полигон фактически занимает территорию, выходящую за пределы зарегистрированного земельного участка.
Помимо этого, ООО «Полигон» не внесло необходимые изменения в характеристики объекта размещения отходов в государственный реестр, не обновило декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год и предоставило неполные и недостоверные сведения об объекте. Складирование отходов осуществлялось без действующей лицензии.
Компании предложили добровольно возместить ущерб. В случае отказа сотрудники надзорного ведомства обратятся в суд.