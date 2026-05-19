Банк России предупредил жителей Прикамья о черном кредиторе

В целом по стране Банк России за первый квартал выявил 1,4 тыс. нелегальных участников финансового рынка, включая — 656 псевдоинвестиционных проектов, 472 — нелегальных кредиторов, 257 — нелегальных участникаов рынка ценных бумаг. В этом году выросло количество нелегальных кредиторов, предлагающих услуги через соцсети. Офлайн чаще всего выдавали займы псевдоломбарды и сетевые комиссионные магазины.