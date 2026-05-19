Дитя в чёрном пакете. Рыбаки нашли мёртвого младенца на берегу родника

Чудовищную находку обнаружили рыбаки у родника Гремучий, где ростовчане привыкли отдыхать и сидеть на берегу с удочками. Пришедшие на берег мужчины и подумать не могли, что вместо улова им суждено обнаружить нечто ужасное. В полиэтиленовом пакете, брошенном у воды, лежало тело новорождённого.
Что известно об обстоятельствах ЧП, какова обстановка на месте инцидента и как комментируют ситуацию специалисты, выяснил rostov.aif.ru.
Тело на берегу.
Об инциденте стало известно только сейчас, хотя всё случилось ещё в пятницу. Местные любители рыбалки, собравшиеся у Гремучки, заметили подозрительный свёрток. Когда пакет развернули, внутри оказались останки младенца.
Очевидцы не стали разбираться сами и сразу вызвали правоохранителей.
«Здесь, где рыбаки сидят, на берегу, полиция была, — рассказал нашей редакции один из местных жителей Сергей. — Мы не можем поверить, тут же дети плещутся. И вдруг — такая находка, чёрный пакет с дитя. Не понимаю. Лучше бы в роддоме оставила», — сокрушается мужчина.
Местные жители до сих пор не могут поверить в случившееся. Молодой ростовчанин Иван рассказал корреспонденту rostov.aif.ru, что ходит сюда купаться уже много лет.
«Это очень коварное место: здесь за лето по 20 человек тонет. Тут были ситуации, когда мама напилась, оставила ребёнка, и он утонул. Хотя может она хотела от малыша избавиться», — поделился собеседник редакции.
Rostov.aif.ru обратился за разъяснениями к донским следователям и полиции. Оба ведомства пояснили, что на данный момент ситуацию не комментируют.
Как удалось узнать нашему изданию, младенец мог родиться недоношенным. Но если бы мать сразу же обратилась в больницу, кроха мог бы выжить. По другой версии, младенец появился на свет уже мёртвым.
Могла страдать от депрессии?
Личность женщины до сих пор не установлена. Правоохранительные органы ведут поиски: опрашивают местных жителей, изучают возможные маршруты, анализируют данные. Каждая деталь может стать ключом к разгадке.
Где находилась беременная, почему скрывала свое положение, что толкнуло ее на такой шаг — следствие пытается восстановить картину произошедшего по крупицам. Но почему женщина не обратилась сразу в компетентные органы?
Об этом мы решили спросить психолога Полину Шаповалову. По её словам, это очень тяжёлая тема, и прежде всего надо выяснить, что же такого произошло в душе у человека, что он совершил такой страшный поступок.
«Со стороны кажется, что в здравом уме никакая мать такое не совершит и речь может идти о психическом расстройстве. Например, глубокой послеродовой депрессии с провалами в бред и галлюцинациями. Но это проблема не только этой женщины! Именно равнодушие и безразличие окружающих, особенно близких людей, приводит к таким страшным последствиям», — полагает эксперт.
По мнению специалиста, если женщина заболевает послеродовой депрессией, но близкие её не поддерживают, это может привести к такому исходу, как примере.
«Если же мы говорим о психически здоровом человеке, который совершил такой поступок, то здесь тоже есть какие-то определённые личностные особенности и в большей степени душевно-нравственная инвалидизация. Чаще всего такая трагедия происходит, когда человек остаётся один на один со своей проблемой», — пояснила Полина Шаповалова.
Что грозит матери за убийство ребёнка?
Как пояснил rostov.aif.ru адвокат Антон Ключко, по делу об убийстве малолетнего, находящего в заведомо беспомощном состоянии, предусмотрено строгое наказание — вплоть до пожизненного лишения свободы.
Однако часто в подобных ситуациях квалификация по делу меняется. Также может быть, что уголовное дело будет прекращено вовсе.
«Так как в настоящий момент практически никакие обстоятельства произошедшего не известны, как и не известно лицо, которое может быть причастно к совершению данного преступления, то уголовное дело возбуждают автоматически по самой тяжкой статье. Но в ходе расследования нужно будет установить ряд ключевых моментов, а именно: совершенно ли деяние матерью ребёнка или иным лицом, возраст матери, родился ли он живым, вследствие чего наступила смерть», — перечислил опытный юрист.
Так, если малыш уже родился мёртвым, это в принципе исключает любую уголовною ответственность. Поэтому по делу в обязательном порядке должна будет проведена соответствующая экспертиза. Как и надлежит выяснить, почему роды проходили вне медицинского учреждения.
Если будет установлено, что ребёнок родился живым, но мать новорождённого «выбросила» его, данные действия могут быть квалифицированы по специальной статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорождённого». Там максимальное наказание предусмотрено до четырёх лет лишения свободы. При этом, если мать новорождённого не достигла возраста 16 лет, то она также не сможет быть привлечена к уголовной ответственности.
Напомним, такие чудовищные истории происходят хотя и не часто, но периодически. В прошлом году похожая история случилась в скандально известном микрорайоне Суворовском — том самом, где в 2023-м молодые родители зверски расправились с годовалой дочерью. Там местный бездомный обнаружил в мусорном баке тело младенца. Это был крохотный, не больше четырёх килограммов, мальчик — ещё с пуповиной. Жути нагоняло и то, что, по слухам, тело малыша несколько месяцев лежало в морозилке.
Как установили следователи, матерью младенца оказалась 28-летняя ростовчанка Нина. У неё уже было двое детей. Удивительно, но в соцсетях женщина вела блоги о радости материнства, делилась семейными фото…