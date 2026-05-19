«Не должны жить в страхе»: депутат ГД отреагировал на драку под Волгоградом

Ицидент случился накануне в селе Солодушино Николаевского района, в ход пошли палки и метлы.

Глава Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Александр Сидякин отреагировал на инцидент, случившийся в селе Солодушино Николаевского района Волгоградской области.

Здесь из-за ссоры, вспыхнувшей между местными жителями, завязалась драка, участниками которой стали по большей части женщины. В ход пошли палки и метлы. Происходящее попало на видео.

Парламентарий пересказывает версию анонимных ТГ-каналов, которые утверждают, что члены одной из диаспор объявили «своим» сельский парк и запретили гулять в нем другим жителям. Это якобы и стало поводом для конфликта.

«“Единая Россия” защитит жителей и восстановит справедливость. Не могут жители в русском селе жить в страхе. Не оставлю эту ситуацию без внимания. Мною подготовлен запрос председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину», — пишет парламентарий в своем ТГ-канале.

Ранее глава района Анжелика Гребенникова высказалась по поводу инцидента. Проверку по факту потасовки начала полиция.

