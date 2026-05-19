Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Delfi: в нескольких областях Латвии объявлена воздушная тревога

Власти восьми административных единиц Латвийской Республики ввели режим воздушной тревоги после инцидента с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), сбитым на территории Эстонии.

Источник: AP 2024

Как 19 мая сообщает прибалтийское новостное интернет-издание Delfi, сигнал об угрозе был подан незадолго до 12:00 (совпадает с мск. — Ред.) в уездах Краслав, Лудза, а также в Резкне и Прейли. Позднее тревога распространилась на Мадонский, Цесисский, Гульбенский и Смилтенский уезды.

Согласно информации, полученной от представителей Национальных вооруженных сил Латвии (NAF), истребители НАТО, осуществляющие патрулирование воздушного пространства над Балтийским регионом, были переведены в состояние боевой готовности.

О том, что над территорией Эстонии был сбит БПЛА, в тот же день сообщил министр обороны республики Ханно Певкур. Он заявил, что его военнослужащие впервые поразили такой аппарат. Глава эстонского оборонного ведомства отметил, что сбитый дрон, вероятно, принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ) и отклонился от заданного курса на Россию. Ранее, 10 мая, Певкур призвал Киев держать свои БПЛА подальше от территории его страны.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше