Delfi: в нескольких областях Латвии объявлена воздушная тревога

Как 19 мая сообщает прибалтийское новостное интернет-издание Delfi, сигнал об угрозе был подан незадолго до 12:00 (совпадает с мск. — Ред.) в уездах Краслав, Лудза, а также в Резкне и Прейли. Позднее тревога распространилась на Мадонский, Цесисский, Гульбенский и Смилтенский уезды.
Согласно информации, полученной от представителей Национальных вооруженных сил Латвии (NAF), истребители НАТО, осуществляющие патрулирование воздушного пространства над Балтийским регионом, были переведены в состояние боевой готовности.
О том, что над территорией Эстонии был сбит БПЛА, в тот же день сообщил министр обороны республики Ханно Певкур. Он заявил, что его военнослужащие впервые поразили такой аппарат. Глава эстонского оборонного ведомства отметил, что сбитый дрон, вероятно, принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ) и отклонился от заданного курса на Россию. Ранее, 10 мая, Певкур призвал Киев держать свои БПЛА подальше от территории его страны.