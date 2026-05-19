Delfi: в нескольких областях Латвии объявлена воздушная тревога

О том, что над территорией Эстонии был сбит БПЛА, в тот же день сообщил министр обороны республики Ханно Певкур. Он заявил, что его военнослужащие впервые поразили такой аппарат. Глава эстонского оборонного ведомства отметил, что сбитый дрон, вероятно, принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ) и отклонился от заданного курса на Россию. Ранее, 10 мая, Певкур призвал Киев держать свои БПЛА подальше от территории его страны.