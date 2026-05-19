В Прикамье автомобиль влетел в опору ЛЭП и обесточил 12 населённых пунктов

Речь идёт об аварии на трассе Стряпунята — Ананичи. На повороте на деревню Жаково столкнулись две легковушки — ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114. После столкновения обе машины слетели в кювет, причём один из них врезался в опору ЛЭП. Водитель одной из легковушек с травмами попал в больницу, остальные участники аварии скрылись.