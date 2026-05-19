В Прикамье автомобиль влетел в опору ЛЭП и обесточил 12 населённых пунктов

Автомобиль влетел в опору ЛЭП и обесточил 12 населённых пунктов в Краснокамском округе Прикамья, рассказали в пресс-службе «Россети Урал» сайту perm.aif.ru.
Речь идёт об аварии на трассе Стряпунята — Ананичи. На повороте на деревню Жаково столкнулись две легковушки — ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114. После столкновения обе машины слетели в кювет, причём один из них врезался в опору ЛЭП. Водитель одной из легковушек с травмами попал в больницу, остальные участники аварии скрылись.
Из-за повреждения опоры без света остались жители 12 небольших населённых пунктов Краснокамского округа. Бригада энергетиков оперативно выехала на место и восстановила электроснабжение.
«По факту дорожно-транспортного происшествия, которое привело к повреждению опоры ЛЭП, подано заявление в полицию, ведётся проверка для выяснения всех обстоятельств происшедшего и привлечения виновных лиц к ответственности», — рассказали сайту perm.aif.ru в пресс-службе «Россети Урал».
Энергетики призывают водителей быть осторожнее вблизи ЛЭП, подстанций и распределительных устройств. Повреждение энергообъектов грозит отключением света, убытками для компании и часто заканчивается трагически для самих нарушителей.
За порчу энергооборудования грозит ответственность по ст. 9.7 КоАП РФ, а также возмещение расходов на восстановление. Если водитель скрылся с места аварии, ему грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет или арест до 15 суток.