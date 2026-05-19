Храм был полон. Отец и маленькая дочь погибли в страшном ДТП

«Храм был полон. Проводить Евгения З. пришли десятки человек и супруга погибшего. Было видно, что у неё травмы после аварии», — рассказала rostov.aif.ru сотрудница Свято-Покровского храма города Морозовска на северо-востоке Ростовской области.
24-летний Евгений и его трёхлетняя дочка погибли в страшной аварии, которая произошла на трассе «Морозовск — Волгодонск». От удара машина загорелась. Супруга — 22-летняя Мария — с травмами оказалась в больнице. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Машина сгорела на трассе.
По предварительным данным областной Госавтоинспекции, Евгений потерял контроль над автомобилем Hyundai. Машину вынесло на встречную полосу — и в тот же миг произошло лобовое столкновение с фургоном Peugeot. Удар пришёлся в заднюю часть легковушки. Затем — хлопок, всполох пламени: взорвался топливный бак. Огонь охватил салон за считанные секунды.
«Поздно вечером проезжали это место. Сначала подумали, что жертвы — в Peugeot: фургон тоже получил серьёзные повреждения. Спасатели как раз готовились вскрывать кузов, чтобы извлечь людей», — вспоминает очевидец Богдан З.
Евгений скончался мгновенно. Его маленькая дочка боролась за жизнь до последнего, но не выдержала травм — она скончалась по дороге в больницу. Мария была экстренно госпитализирована. По рассказам знакомых семьи, когда женщина пришла в сознание, ей долго не говорили о гибели мужа и дочери, чтобы уберечь от душевных травм.
Верный друг.
Знакомые Евгения до сих пор не могут прийти в себя. Они вспоминают его как человека честного, надёжного, на которого можно положиться. Любящий отец и верный муж — таким он остался в их памяти.
«Женя всегда был готов подставить плечо, решить любую проблему, не жалея ни времени, ни сил. Его вела вперёд жажда новых вершин, но при этом он никогда не забывал о тех, кто рядом. Беда друга становилась его личной болью, он поддерживал искренне, без фальши. Если говорить совсем коротко: это был по-настоящему прекрасный человек», — рассказал корреспонденту rostov.aif.ru знакомый семьи Антон Морозов.
На фото из соцсетей Евгений стоит на палубе в матросской тельняшке — символе морской доблести и братства.
«Мы вместе прошли всю армейскую службу, плечом к плечу. До сих пор не могу в это поверить», — говорит Данил Ф., сослуживец.
На другом фото Евгений держит на руках свою дочурку, а супруга с любовью смотри на них.
«Женя отличался редкой для наших дней честностью, неиссякаемой жизнерадостностью и обострённым чувством ответственности», — добавил Антон Морозов.
Даже те, кто хотел бы рассказать больше, вынуждены сейчас хранить молчание: из-за глубокого уважения к непереносимой боли утраты.
«Знаете, единственное, что могу сказать: Женя был просто замечательным человеком», — сдержанно, с едва уловимой дрожью в голосе отвечает rostov.aif.ru Юлия Моисеенко, одна из близких знакомых семьи.
Юлия права: сейчас родным Евгения и его дочки нужны не слова, а тишина, поддержка и время, чтобы пережить случившееся.
19 мая в Свято-Покровском храме города Морозовска прошло отпевание Евгения. Похоронили его, как удалось выяснить rostov.aif.ru, на Южном кладбище. Несмотря на полученные травмы, супруга смогла прийти на похороны близкого человека. Когда пройдут похороны ребёнка, пока не известно.
Редакция приносит соболезнования родным и близким погибших.