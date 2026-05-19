Мошенники выманили у вдовы из Дзержинска 8 млн рублей

На протяжении почти четырех месяцев злоумышленники выманивали деньги у жительницы Дзержинска, в итоге сумма ущерба составила 7 965 000 рублей. Эта информация была предоставлена пресс-службой Главного управления Министерства внутренних дел по Нижегородской области.
Период с 31 января по 28 апреля ознаменовался для 55-летней потерпевшей постоянными звонками от мошенников. Злоумышленники выдавали себя за представителей правоохранительных органов, Центрального банка России и портала «Госуслуги». Манипулируя различными методами психологического давления, неизвестные ввели в заблуждение нижегородку, убедив ее в наличии у нее права на получение неких выплат.
Женщине было заявлено, что в связи со смертью ее супруга ей положена значительная денежная компенсация. Однако для оформления выплаты от нее потребовали снять все свои сбережения, оформить кредитные займы и перечислить полученные средства на так называемые «безопасные счета».
Потерпевшая выполнила все указания: часть средств она перевела, а еще дважды передавала наличные деньги курьерам.
Из общего ущерба в 7 млн 965 тыс. рублей 770 тыс. рублей приходится на кредитные средства, остальная сумма — это личные накопления женщины, включая страховые выплаты, связанные с гибелью ее мужа в зоне проведения СВО.
По факту произошедшего начато расследование в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ).
Ранее нижегородского подростка обвинили в махинациях с SIM-боксом.