В Ростове осудили создателя интернет-ресурса, пропагандирующего терроризм

В Южном окружном военном суде вынесен приговор создателю интернет-канала, пропагандирующего террористическую деятельность. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе ведомства.

В Южном окружном военном суде вынесен приговор создателю интернет-канала, пропагандирующего террористическую деятельность. Об этом «РГ» рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранительных органов, житель Дагестана, будучи в июле 2024 года в Каире Арабской Республики Египет, создал интернет-ресурс, на который подписались более 1500 человек. В нем он публиковал материалы, оправдывающие терроризм и пропагандирующие террористическую деятельность.

Мужчину задержали в России в июне 2025 года. За оправдание терроризма и призывы к нему ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России.

Подсудимый приговорен к лишению свободы на срок четыре года в исправительной колонии общего режима.

Судебное решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном военном суде.

