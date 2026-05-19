В Ростове осудили создателя интернет-ресурса, пропагандирующего терроризм

В Южном окружном военном суде вынесен приговор создателю интернет-канала, пропагандирующего террористическую деятельность. Об этом «РГ» рассказали в пресс-службе ведомства.
По данным правоохранительных органов, житель Дагестана, будучи в июле 2024 года в Каире Арабской Республики Египет, создал интернет-ресурс, на который подписались более 1500 человек. В нем он публиковал материалы, оправдывающие терроризм и пропагандирующие террористическую деятельность.
Мужчину задержали в России в июне 2025 года. За оправдание терроризма и призывы к нему ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России.
Подсудимый приговорен к лишению свободы на срок четыре года в исправительной колонии общего режима.
Судебное решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано сторонами в апелляционном военном суде.