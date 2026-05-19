Уголовное дело возбуждено из-за нападения на медиков в Нижнем Новгороде

Следственное управление СК России по Нижегородской области сообщило о возбуждении уголовного дела после нападения на сотрудников скорой помощи в Нижнем Новгороде.

Инцидент произошёл ночью 17 мая: бригада скорой приехала на вызов на улицу Сергея Есенина. По данным Гострудинспекции, в ходе оказания помощи пациентка ударила санитара головой в лицо, а ещё один человек укусил фельдшера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Сейчас проводится судебно‑медицинская экспертиза — она установит степень тяжести вреда, причинённого здоровью медиков. Обстоятельства инцидента продолжают выясняться.

Ранее нижегородского подростка обвинили в махинациях с SIM-боксом.