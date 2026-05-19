Нижегородские полицейские задержали подозреваемого в реабилитации нацизма. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Оперативники Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с региональным Следственным управлением СК России и при силовой поддержке УФСБ России по региону задержали 36‑летнего жителя города Бор. Мужчина подозревается в реабилитации нацизма.
По данным следствия, в июне 2022 года подозреваемый разместил в сети интернет комментарии, которые отрицают исторические факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси и доступны для просмотра неограниченному кругу лиц.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Также был составлен административный материал по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).
После отбывания наказания по административному правонарушению в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения.
