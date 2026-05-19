Воронежец лишился десяти миллионов, позарившись на чрезмерную прибыль

Потерпевший доверился после успешного теста на малых суммах.

Источник: Комсомольская правда

43-летнему жителю Воронежа в мессенджере неизвестные пообещали прибыль до 20 процентов в месяц от покупки и продажи криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. Аферисты усыпили его бдительность за счет успешного теста схемы на малых суммах.

Вдохновившись легким заработком, мужчина вложил личные сбережения и оформил два крупных кредита. Суммарно он перевел мошенникам десять миллионов рублей. Со временем он понял, что его деньги уходили на сторонние адреса, а взамен приходили фиктивные монеты-пустышки, не имеющие рыночной стоимости.

18 мая от проделок киберпреступников пострадали 14 жителей Воронежской области, у четверых из которых похитили деньги с банковских карт. Ущерб превысил 21 миллион.

