Экс-глава волгоградского облкомприроды выйдет из СИЗО под домашний арест

Бывший руководитель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии администрации Волгоградской области Алексей Сивокоз отпущен под домашний арест. Такое решение принял Мещанский райсуд Москвы.
Также из СИЗО отпустят сотрудницу мэрии Волгограда Дарью Казанкову, сообщает v1.ru.
О задержании этих чиновников сообщили в декабре 2025 года анонимные ТГ-каналы. Аресты связывали с визитом представителей генпрокуратуры в Волгоград — предполагалось, что кто-то из жителей региона разоткровенничался и выдал компромат на своих земляков.
Узнать, с чем именно связана активность столичных силовиков, доподлинно не удалось — официальных сообщений от следственных органов не поступало, а суды засекретили всю информацию по делам как этих, так и других волгоградских чиновников.
Однако апелляционное постановления судьи Мосгорсуда Марины Сосновцевой от 4 февраля 2026 года все же было опубликовано на сайте Мещанского райсуда Москвы. В нем говорится, что уголовное дело возбуждено в отношении Сивокоза 29 октября 2025 года по ч. 3 ст. 285 УК РФ — ему инкриминируют злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.
Там же упоминается об уголовном деле в отношении Полины Вергун — волгоградцам она известна как председатель Совета директоров ГК «Чистый город». Ее обвиняют по той же статье. Фигурантам вменяют соучастие в преступлении, к которому также причастны некие неустановленные лица.
Ранее анонимные ТГ-каналы связывали аресты с реализацией нацпроекта «Оздоровление Волги».
Ранее генпрокуратура добилась передачи уголовного дела экс-руководителя департамента экономической политики и инвестиций мэрии Волгограда Анны Елисеевой в Первомайский райсуд Краснодара, усомнившись в объективности волгоградских судей.