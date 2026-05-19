Московский суд приговорил к 16 годам колонии иностранца за теракт на железной дороге

Второй Западный окружной военный суд приговорил иностранного гражданина к 16 годам лишения свободы за совершение террористического акта на объекте железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Судом установлено, что в январе 2025 года фигурант с заранее подготовленными средствами для розжига приехал на электросамокате к релейному шкафу на железнодорожном перегоне между станциями Москва-3 и Маленковская и совершил его поджог.
В ходе судебного процесса подсудимый настаивал на том, что целью его действий была попытка хищения цветных металлов. Однако прокуратура представила доказательства, опровергающие версию защиты и подтверждающие умысел на преступление.
Суд признал фигуранта виновным в террористическом акте. Первые 4 года из назначенного срока осужденный проведет в тюрьме, остальное время — в исправительной колонии строгого режима.