В Якутии эвакуируют фрагменты ракеты-носителя

В районах Якутии проводится эвакуация отделяющихся фрагментов ракеты-носителя «Союз-2.1б». Об этом сообщили в региональной службе спасения.

Источник: РИА "Новости"

Как указывается в сообщении, в Вилюйском районе спасатели службы спасения Якутии совместно с представителями «Роскосмоса» осуществляют эвакуацию отделяющихся частей ракеты-носителя. Отмечается, что все фрагменты будут вывезены. В работе также участвуют экологи из Якутска, Москвы и Хабаровска, которые проводят замеры уровней радиации почвы и водоемов. Кроме того, 19 мая к эвакуации фрагментов ракет приступила еще одна группа спасателей в Алданском районе.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с двумя спутниками «Аист-2Т» и 50 попутными аппаратами был осуществлен с космодрома Восточный 28 декабря 2025 года в 22:18 по местному времени.