В Якутии эвакуируют фрагменты ракеты-носителя

Как указывается в сообщении, в Вилюйском районе спасатели службы спасения Якутии совместно с представителями «Роскосмоса» осуществляют эвакуацию отделяющихся частей ракеты-носителя. Отмечается, что все фрагменты будут вывезены. В работе также участвуют экологи из Якутска, Москвы и Хабаровска, которые проводят замеры уровней радиации почвы и водоемов. Кроме того, 19 мая к эвакуации фрагментов ракет приступила еще одна группа спасателей в Алданском районе.