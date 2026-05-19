Краевой Минобр разъяснил действия школ при режиме «Беспилотная опасность»

Учебный процесс приостанавливается с момента звучания сирены до оповещения об отмене режима «Беспилотная опасность». При объявлении опасности БПЛА учащимся и сотрудникам рекомендуется спуститься на нижние этажи здания и перейти в помещения, расположенные как можно дальше от окон. После этого необходимо ждать дальнейшей информации, поступающей по официальным каналам связи.