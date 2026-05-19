В Брянской области при атаке ВСУ на АЗС пострадали два человека

Село Смотровая Буда в Клинцовском районе подверглось атаке ВСУ: под удар попала автозаправочная станция. Пострадали двое мирных жителей, им оказывается медицинская помощь.

Василий Лейко
Источник: РИА "Новости"

В Клинцовском районе Брянской области атаке ВСУ подверглась автозаправочная станция в селе Смотровая Буда. Об этом сообщает врио губернатора области Егор Ковальчук в своем канале на платформе «Макс».

«Киевский режим атаковал автозаправочную станцию в селе Смотровая Буда Клинцовского района. В результате террористических действий ВСУ, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Повреждены четыре гражданских автомобиля, навес автозаправки», — написал Ковальчук.

Глава региона также добавил, что на месте происшествия сейчас работают оперативные и экстренные службы.