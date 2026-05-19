«Домовой чат» от мошенников: калининградку попытались обмануть в мессенджере «Макс»

Калининградка едва не стала жертвой мошенников, согласившись присоединиться к «домовому чату» в мессенджере «Макс». Об этом Елена (имя изменено) рассказала «Новому Калининграду».
«Конечно, я смотрю телевизор и в курсе мошеннических схем. И я была “во всеоружии”: не отвечала на незнакомые номера. А если отвечала, то, если вижу, что разговор подозрительный, сразу клала трубку, — сообщила Елена. — А в этом случае ко мне обратились через “Макс” письменно, через контакт “Председатель”. А дело в том, что реальный председатель нашего дома у меня в телефоне так и записан, а не по имени-отчеству. Я сама не знаю, почему так его записала много лет назад. И мы с ним раньше общались в WhatsApp по вопросам дома. И у меня даже не возникло подозрения, что это может быть кто-то другой. А номер я не сверила, поскольку была убеждена, что это он вошёл ко мне через “Макс”, потому что WhatsApp у меня не функционирует».
По словам калининградки, «председатель» обратился к ней в сообщениях по имени-отчеству, написал, что в данный момент создается специальный «домовой чат», в котором можно будет напрямую общаться с сотрудниками коммунальных служб, и предложил женщине присоединиться. Когда та согласилась, собеседник сообщил, что ей надо зайти в чат «Наш дом», куда для нее отправлено персональное «приглашение», которое следует переслать «председателю», чтобы тот официально добавил Елену в чат.
«Я даже, представляете, сразу и не сообразила, а ведь там в конце было шесть цифр, — рассказывает калининградка. — И ведь прекрасно знала, что сообщения, где фигурируют цифры, нельзя пересылать. Но тут меня “замкнуло” и всё. И я переслала. А после этого он мне пишет в хамской форме, мол, вы попались, мы вскрыли ваш личный кабинет в Госуслугах, сейчас переведём все ваши деньги и купим дроны для ВСУ. И присылает мне портрет Зеленского под флагом украинским. А следом шлет сообщение с Госуслуг: якобы скриншот доверенности от моего имени. И тут же я получаю новое сообщение, но уже не в “Максе”, а СМС от банка, что от меня поступила заявка на кредит. Ну, они меня, конечно, очень сильно перепугали».
По словам Елены, сразу после общения с «председателем» ей стали поступать звонки с разных номеров. Однако женщина не стала брать трубку, а сама позвонила в два банка, где у нее имелись счета. Выяснилось, что никаких движений по ее счетам не производилось. Более того, операторы проинформировали Елену, что если она не передавала третьим лицам номер своей карты и коды, то повода для беспокойства нет.
Связаться с сервисом «Госуслуги», по словам Елены, оказалось куда сложнее: «Я два часа звонила на горячие линии, там автоответчик сидит, отфутболивает и всё. Кое-как до связного дозвонилась. А она мне говорит: ничего не могу сделать, сегодня выходной, менеджеры вашего Калининграда сегодня отдыхают, а я вам ничем не могу помочь. Ну и всё. Кое-как я пришла в себя, вспомнила пароль, потом попросила соседку, девушку, чтоб она мне помогла, и мы с ней зашли на “Госуслуги”. Она посмотрела, никакого движения не было, никто не заходил. Но мы все равно поменяли пароль. И потом по моей просьбе она позвонила в тот банк, от имени которого мне пришло сообщение о заявке на кредит. Выяснилось, что никакого кредита не было, не оформлялся. Ну, она попросила: “Если вдруг поступит заявление, то вот позвоните по этому номеру хозяйке”. Но звонка потом мне не поступило».
По словам Елены, отойти от пережитого стресса она не может до сих пор. И чтобы «подстраховаться» от мошенников на будущее, калининградка, по ее словам, оформила на «Госуслугах» запрет на оформление кредитов и сделки с недвижимостью без ее личного участия.