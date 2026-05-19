Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Краснокамска хотят взыскать с экс-главы Игоря Быкариза 495 тыс. руб

Речь о премиях, полученных в 2023—2024 гг..

Администрация Краснокамска намерена взыскать с бывшего главы города Игоря Быкариза 495 тыс. руб., сообщает РБК Пермь.

По информации изданиея, иск о трудовом споре администрации Краснокамского округа с экс-главой Игорем Быкаризом принял Индустриальный районный суд Перми. Речь идет о возврате выплаченных руководителю в 2023 — 2024 гг. премиях на общую сумму 495 тыс. руб. Предварительные слушания по делу назначены на 21 мая.

Ранее Пермский краевой суд в 2025 году досрочно прекратил полномочия Быкариза в связи с утратой доверия за коррупционные нарушения.