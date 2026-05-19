Власти Краснокамска хотят взыскать с экс-главы Игоря Быкариза 495 тыс. руб

По информации изданиея, иск о трудовом споре администрации Краснокамского округа с экс-главой Игорем Быкаризом принял Индустриальный районный суд Перми. Речь идет о возврате выплаченных руководителю в 2023 — 2024 гг. премиях на общую сумму 495 тыс. руб. Предварительные слушания по делу назначены на 21 мая.