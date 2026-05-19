Бастрыкин заинтересовался мошенничеством в отношении участника СВО в Воронежской области

Глава СК РФ затребовал доклад у воронежских коллег.

Источник: Комсомольская правда

В эфире одного из федеральных телеканалов родственники погибшего участника СВО сообщили о возможном совершении в отношении него мошеннических действий со стороны жены. Об этом информирует пресс-служба СК РФ.

По предварительной информации, брак был зарегистрирован незадолго до заключения мужчиной контракта о прохождении военной службы, а на жену оформили генеральную доверенность на распоряжение имуществом. После смерти мужчины супруга стала единственным наследником, а несовершеннолетний сын погибшего от другой женщины не получил ничего.

Воронежский Следком возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). А председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Воронежской области Михаилу Селюкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, а также по доводам телесюжета.