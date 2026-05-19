Кунгур накрыл смог и едкий дым после пожара мусора на полигоне ТБО

Власти призывают соблюдать меры безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В соцсетях Кунгура жители жалуются на сильный запах гари из-за пожара на полигоне ТБО вблизи деревни Мыльники. Появилась информация о пожаре на свалке в селе Мазунино. Город с утра 19 мая накрыл плотный слой дыма.

Администрация Кунгурского округа сообщила, что вблизи деревни Мыльники на полигоне твердых коммунальных отходов ликвидировано открытое горение. Информацию дополнило краевое МЧС — происходит процесс тления мусора в глубинных слоях без открытого горения.

Метод тушения с применением воды в данном случае неэффективен из-за глубины залегания очагов и структуры мусорной массы. Для устранения тления привлечена тяжелая техника — экскаваторы, бульдозеры и самосвалы. С их помощью производится взрыхление мусора и обеспечивается доступ к очагам для их последующей локализации. К работе привлекли технику арендодателя — три самосвала, бульдозер и погрузчик.

МКУ «Центр общественной безопасности» Кунгурского округа на время возгорания на полигоне ТБО рекомендует минимизировать контакт с загрязненным воздухом и принять меры для защиты здоровья. В число первоочередных мер вошли: ограничение времени пребывания на улице, использование средства защиты органов дыхания, изоляция помещений от задымления, увеличение потребления жидкости, регулярная влажная уборка помещений, промывание горла и носа.

В городском ведомстве призывают следить за официальными сообщениями местных властей, Роспотребнадзора и МЧС. Они предоставят актуальную информацию о ситуации и дополнительные рекомендации.

Ранее Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту возгорания на полигоне отходов вблизи Кунгура. Полигон эксплуатирует ООО «ПЗПУ “Эко-Система”.

