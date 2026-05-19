Двух женщин госпитализировали с сотрясением мозга после массовой аварии

Сегодня, 19 мая, в Нижегородской области произошло массовое ДТП с тремя автомобилями. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
Днем, примерно в 12:30, на 439-м километре трассы Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород произошла серьезная авария. Автомобиль Mitsubishi Outlander под управлением 70-летнего мужчины нарушил дистанцию с Volkswagen Polo, двигавшимся впереди, и врезался в него. За рулем легковушки находилась 24-летняя девушка. Двигаясь по инерции, она столкнулась ВАЗ-2114, который остановился, чтобы повернуть налево.
В результате ДТП водитель Volkswagen Polo получила сотрясение мозга. Также пострадала 39-летняя пассажирка отечественного автомобиля — ей тоже диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. С травмами их госпитализировали в НОКБ им. Н. А. Семашко.
