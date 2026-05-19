Двух женщин госпитализировали с сотрясением мозга после массовой аварии

Днем, примерно в 12:30, на 439-м километре трассы Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород произошла серьезная авария. Автомобиль Mitsubishi Outlander под управлением 70-летнего мужчины нарушил дистанцию с Volkswagen Polo, двигавшимся впереди, и врезался в него. За рулем легковушки находилась 24-летняя девушка. Двигаясь по инерции, она столкнулась ВАЗ-2114, который остановился, чтобы повернуть налево.