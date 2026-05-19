Спустя 13 лет нижегородцу вынесли приговор о сбыте наркотиков

Он скрывался в Санкт-Петербурге около 12 лет.

Автозаводский райсуд признал 49-летнего нижегородца виновным в приготовлении к незаконному сбыту аналога наркотика в крупном размере. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Установлено, что фигурант приобрел в интернете более 99 граммов курительной смеси в 2013 году. Заказ был доставлен в пункт выдачи почтовых отправлений в аэропорту Стригино. Мужчину задержали после получения посылки.

Первичный эксперимент не выявил наличие наркотических веществ в курительной смеси. Однако дполнительное исследование специализированном экспертном учреждении установила, что смесь является аналогом наркотика, запрещенного для свободного оборота.

Подсудимый в это время скрылся. Его задержали в Санкт-Петербурге спустя 12 лет.

Мужчину приговорили к 6 годам в исправительной колонии строгого режима.

