Глава Бурятии высказался о смертельной аварии с аэролодкой на Байкале

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил тотально проверить всех туроператоров после гибели пяти человек на Байкале.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил тотально проверить всех туроператоров после гибели пяти человек на Байкале. Перевернувшаяся аэролодка везла 18 туристов при максимальной вместимости вдвое меньше. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

«Примем самые жёсткие меры по контролю за всеми видами услуг, которые оказывают туристам. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших», — написал Цыденов.

По его поручению зампред по здравоохранению Евгения Лудупова обеспечит помощь пострадавшим. Зампреду по безопасности Вячеславу Сухорукову поручено организовать взаимодействие с правоохранителями и надзорными органами для проверки всех туристических объектов. Зампред по туризму Иван Альхеев проверит организаторов экскурсий на соответствие законным требованиям.

Трагедия случилась 19 мая в районе скалы Черепаха. Аэролодка «Север-750» опрокинулась во время прогулочного рейса. На борту находились 18 человек, включая 14-летнего подростка. Тринадцать пассажиров спасли, пятеро погибли. Среди жертв — мать с сыном из подмосковного Ступина.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причиной трагедии мог стать перегруз лодки.