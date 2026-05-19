Глава Бурятии высказался о смертельной аварии с аэролодкой на Байкале

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил тотально проверить всех туроператоров после гибели пяти человек на Байкале. Перевернувшаяся аэролодка везла 18 туристов при максимальной вместимости вдвое меньше. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.