Пакет с телом младенца нашли в шкафу умершей жительницы Одесской области

В Измаиле Одесской области 33-летняя женщина умерла от гнойного менингита, а в её шкафу нашли тело новорождённого. Об этом пишет «Блокнот-Одесса».
Женщину доставили в реанимацию прямо из квартиры с диагнозом «судорожный синдром». Медики боролись за неё, но спасти не смогли. Первое, что предположили, — смерть на фоне алкогольной зависимости. Во время осмотра жилья родственники наткнулись на жуткую находку: в шкафу лежал полиэтиленовый пакет с телом младенца.
Во время вскрытия эксперты установили, что причина смерти женщины — гнойный менингит и отёк головного мозга. Никакого алкоголизма у неё не было.
Исследование тела мальчика показало, что ребёнок появился на свет уже мёртвым. Роды проходили дома.
