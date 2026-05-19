Подозревают сына: почему смерть основателя магазинов Mango посчитали убийством

Уже в школьные годы Исак вместе с одноклассниками продавал футболки на местных рынках. Затем юноша перешел к оптовой торговле, а в 1984 году открыл свой первый магазин Mango. Поначалу в нем продавались лишь джинсы и рубашки местного производства, но со временем мужчина начал закупать одежду за рубежом, потом открыл собственную фабрику. Бренд быстро развивался, в 2000-е у Андика было уже более 200 точек по всему миру.