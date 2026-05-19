Подозревают сына: почему смерть основателя магазинов Mango посчитали убийством

Сына основателя сети магазинов Mango Исака Андика заподозрили в убийстве отца. Считалось, что 71-летний бизнесмен в декабре 2024 года погиб, поскользнувшись и упав с горы. Теперь полиция предполагает, что мужчину мог столкнуть его сын. Родственники конфликтовали, а за несколько дней до трагедии стало известно, что миллиардер намерен передать бизнес человеку со стороны. Чем был известен Исак Андик и почему его сына считают подозреваемым — в материале «Вечерней Москвы».
Как погиб основатель Mango.
Основатель сети магазинов Mango Исак Андик погиб 14 декабря 2024 года. В тот день 71-летний миллиардер отправился в поход в пещеры Монтсеррат недалеко от Барселоны (Каталония) вместе со своим на тот момент 43-летним сыном Джонатаном. Во время прогулки мужчина сорвался со 150-метровой скалы.
Сын стал единственным свидетелем смерти бизнесмена. Позднее Джонатан рассказал, что во время прогулки шел впереди отца, услышал за спиной шорох, обернулся и увидел, как Андик поскальзывается и падает в пропасть. Джонатан в шоковом состоянии вызвал полицию, к месту происшествия отправили спасательный вертолет. Прибывшие специалисты констатировали смерть миллиардера. Вскоре информацию о гибели основателя сети магазинов подтвердил гендиректор Mango Тони Руис.
— С глубоким сожалением мы сообщаем о неожиданной смерти Исака Андика, основателя Mango, в результате несчастного случая. В эти чрезвычайно трудные времена мы разделяем боль семьи, как если бы она была нашей собственной, — слова Руиса приводятся на сайте Mango.
Тело Исака достали из ущелья и направили на судмедэкспертизу, а Джонатана задержали, но отпустили вскоре после допроса. Полиция Каталонии назвала смерть бизнесмена несчастным случаем. Следователи подчеркивали, что не нашли доказательств причастности сына к смерти миллиардера. Расследование приостановили.
Версии о причастности сына к смерти основателя Mango.
Несмотря на заявление полиции, журналисты увидели в смерти Исака Андика ряд странностей. Миллиардер был заядлым туристом и регулярно ходил в горы, а участок, на котором произошла трагедия, могли осилить даже новички. Тропа находилась на территории национального парка, была хорошо видна и оснащена указателями, подняться к ней можно было по лестнице с парковки. Погода стояла ясная и солнечная.
Кроме того, за несколько дней до трагедии Исак и Джонатан поссорились. Сын основателя компании, будучи заместителем председателя совета директоров Mango, надеялся стать гендиректором компании, но Исак был недоволен его работой и пригласил на эту должность другого человека. Это решение привело к ссоре, которая, по одной из версий, могла побудить Джонатана в отместку столкнуть отца со скалы.
В итоге следователи решили возобновить расследование. Через месяц после гибели Андика Джонатана снова увезли на допрос, который продлился несколько часов. Позднее следователи сообщали, что показания сына миллиардера были противоречивыми и запутанными. Но мужчину не стали арестовывать и отпустили, перед этим изъяв у него мобильный телефон в качестве вещественного доказательства. Еще через месяц один из полицейских назвал Джонатана «лицом, представляющим интерес для следствия».
В марте 2025 года дело о смерти Андика передали новому судье. В октябре того же года полиция подтвердила, что гибель бизнесмена расследуется как возможное убийство. А 19 мая 2026 года Джонатана снова забрали на допрос в судебный корпус в городе Марторель. Ход следственных действий не разглашался.
Семья уверена в невиновности Джонатана. По словам родственников, Исак часто бывал в походах вместе с сыном, так что это не вызвало у них подозрений. Они подчеркнули, что бизнесмен был в отличной форме и если бы его пытались столкнуть с горы, то он мог бы дать отпор.
— Исак всегда был в хорошей форме. Он был не из тех, кого можно было бы так легко столкнуть со скалы. Это невозможно, — рассказывал близкий друг миллиардера Исак Хальфон, знавший его с детства.
Что известно об Андике и его сыне.
Исак Андик родился в 1953 году в Стамбуле в еврейской семье. Его отец торговал импортной электроникой, а мать была домохозяйкой. На фоне политической нестабильности и экономического кризиса в 1968 году семья перебралась в Барселону. Исака отдали в престижную школу.
Уже в школьные годы Исак вместе с одноклассниками продавал футболки на местных рынках. Затем юноша перешел к оптовой торговле, а в 1984 году открыл свой первый магазин Mango. Поначалу в нем продавались лишь джинсы и рубашки местного производства, но со временем мужчина начал закупать одежду за рубежом, потом открыл собственную фабрику. Бренд быстро развивался, в 2000-е у Андика было уже более 200 точек по всему миру.
В настоящее время Mango насчитывает 2,9 тысячи магазинов в 120 странах. В 2025 году выручка компании достигла рекордного уровня, составив почти 3,8 миллиарда евро. Журнал Forbes оценивал состояние самого Исака в 4,5 миллиарда евро. В марте 2024 года король Испании наградил Андика премией за предпринимательские заслуги.
У Исака Андика трое детей, Джонатан — самый старший из них. На момент публикации материала ему 45 лет, он женат на испанской блогерше Пауле Нате. Мужчина часто появляется на странице в соцсетях супруги.
