Отдавленная лапа питомца привела к жесткому конфликту в автобусе Волгограда

До точки кипения дошла обстановка в волгоградском автобусе № 55 из-за отдавленной лапы домашнего любимца и ноги его хозяйки. Женщина не удержалась при движении автобуса и наступила сначала на одну, а затем на другую конечности.
Молодая волгоградка не стерпела и высказала в адрес неуклюжей пассажирки все, что о ней думает. К диалогу подключились другие участники поездки. Они пристыдили девушку за нелицеприятные слова, адресованные даме вдвое старше.
Чем кончилась перепалка и кто в конце концов покинул поле боя — неизвестно, запись обрывается. Но, к счастью, до драки дело не дошло. В отличие от инцидента в селе Солодушино Николаевского района, где женщины выясняли отношения, вооружившись палками и метлами и таская друг друга за волосы.
В настоящее время проверкой этого конфликта занимается полиция. По его поводу высказался депутат Госдумы Александр Сидякин, написавший обращение к главе СК Александру Бастрыкину.
Видео: max.ru/incident_34rus.