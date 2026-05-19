Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Тюмени осудили на девять лет за попытку госпереворота

Центральный окружной военный суд приговорил 71-летнюю жительницу Тюмени к девяти годам лишения свободы в колонии за содействие террористической деятельности и публичные призывы к ней. Фигурантка пыталась вербовать военнослужащих для насильственного захвата власти. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области.

Центральный окружной военный суд приговорил 71-летнюю жительницу Тюмени к девяти годам лишения свободы в колонии за содействие террористической деятельности и публичные призывы к ней. Фигурантка пыталась вербовать военнослужащих для насильственного захвата власти. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области.

— Пресечена противоправная деятельность гражданки России Пашниной Л. А., причастной в числе других активных приверженцев идеи о незаконном прекращении существования СССР* к склонению и вовлечению военнослужащих Тюменского гарнизона и других лиц в деятельность организации «Совет народных депутатов Тюменской области РСФСР». Для дальнейшего насильственного захвата власти, — говорится в сообщении.

Помимо срока в колонии, женщине запретили администрировать сайты и каналы в Сети в течение двух лет, а также создавать учетные записи в социальных сетях. Апелляционный суд оставил приговор без изменений, передает Ura.ru.

16 декабря 2025 года суд в Екатеринбурге вынес приговор активистам марксистского кружка из Уфы — основной целью организации была подготовка к захвату власти и изменению конституционного строя страны. Ее участники получили от 16 до 22 лет колонии строгого режима.

*Несколько таких организаций признаны экстремистскими и запрещены в России.