Жительницу Тюмени осудили на девять лет за попытку госпереворота

Центральный окружной военный суд приговорил 71-летнюю жительницу Тюмени к девяти годам лишения свободы в колонии за содействие террористической деятельности и публичные призывы к ней. Фигурантка пыталась вербовать военнослужащих для насильственного захвата власти. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области.