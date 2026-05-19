Жительницу Тюмени осудили на девять лет за попытку госпереворота

Центральный окружной военный суд приговорил 71-летнюю жительницу Тюмени к девяти годам лишения свободы в колонии за содействие террористической деятельности и публичные призывы к ней. Фигурантка пыталась вербовать военнослужащих для насильственного захвата власти. Об этом во вторник, 19 мая, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Тюменской области.
— Пресечена противоправная деятельность гражданки России Пашниной Л. А., причастной в числе других активных приверженцев идеи о незаконном прекращении существования СССР* к склонению и вовлечению военнослужащих Тюменского гарнизона и других лиц в деятельность организации «Совет народных депутатов Тюменской области РСФСР». Для дальнейшего насильственного захвата власти, — говорится в сообщении.
Помимо срока в колонии, женщине запретили администрировать сайты и каналы в Сети в течение двух лет, а также создавать учетные записи в социальных сетях. Апелляционный суд оставил приговор без изменений, передает Ura.ru.
16 декабря 2025 года суд в Екатеринбурге вынес приговор активистам марксистского кружка из Уфы — основной целью организации была подготовка к захвату власти и изменению конституционного строя страны. Ее участники получили от 16 до 22 лет колонии строгого режима.
*Несколько таких организаций признаны экстремистскими и запрещены в России.