В Петербурге при разгерметизации газового баллона погиб человек

Инцидент произошел на строительной площадке на проспекте Добролюбова, 14.
«В грузовом автомобиле (цементовоз), оборудованном восемью газовыми баллонами, произошла разгерметизация газового баллона. Один человек погиб, один пострадал», — сказал собеседник агентства.
По его словам, разгерметизация не сопровождалась возгоранием.
Как сообщила пресс-служба ГСУСК по Петербургу, по факту происшествия организована процессуальная проверка. Следователь работает на месте происшествия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.