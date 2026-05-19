Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге при разгерметизации газового баллона погиб человек

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Разгерметизация газового баллона произошла на стройплощадке в Петроградском районе Санкт-Петербурга, погиб один человек, еще один госпитализирован, сообщили РИА Новости в городском управлении МЧС РФ.

Источник: © РИА Новости

Инцидент произошел на строительной площадке на проспекте Добролюбова, 14.

«В грузовом автомобиле (цементовоз), оборудованном восемью газовыми баллонами, произошла разгерметизация газового баллона. Один человек погиб, один пострадал», — сказал собеседник агентства.

По его словам, разгерметизация не сопровождалась возгоранием.

Как сообщила пресс-служба ГСУСК по Петербургу, по факту происшествия организована процессуальная проверка. Следователь работает на месте происшествия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше