Трагедия на стройке: взрыв баллона унес жизнь рабочего в Петербурге

На строительной площадке, расположенной на проспекте Добролюбова, 14 в Санкт-Петербурге, произошло ЧП с летальным исходом.

На строительной площадке, расположенной на проспекте Добролюбова, 14 в Санкт-Петербурге, произошло ЧП с летальным исходом. В результате разгерметизации газового баллона, находившегося в грузовом автомобиле, погиб один человек, еще один пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

«В грузовом автомобиле (цементовоз), оборудованном восемью газовыми баллонами, произошла разгерметизация газового баллона. Один человек погиб, один пострадал», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городское управлении МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что инцидент не привел к возгоранию на объекте. В данный момент на месте происшествия работают специалисты Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

По факту случившегося организована процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

