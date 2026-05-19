Два мирных жителя погибли при атаках ВСУ в ДНР

«В Ясиноватском муниципальном округе на автодороге Донецк — Ясиноватая в результате атаки ударного БПЛА вооруженных формирований Украины на грузовой автомобиль погиб мужчина. В Курахове при атаке ударного БПЛА погиб мужчина 1975 г. р., тяжелые ранения получил мужчина 1970 г. р. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненому», — написал Пушилин.
Как уточнил глава республики, в ходе атак были повреждены домостроение, объект гражданской инфраструктуры, а также три грузовых автомобиля.