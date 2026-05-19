Огненный шторм: в Подмосковье полыхает склад площадью 3000 метров

В Дмитровском муниципальном округе Московской области ликвидируют масштабный пожар на территории терминально-логистического центра в селе Белый Раст. Огнем охвачено складское помещение, по предварительным данным, предназначенное для хранения автозапчастей.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение. Площадь пожара уточняется. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ситуация осложняется интенсивным горением, которое создает густой столб черного дыма, видимый на расстоянии десятков километров. Как сообщают авторы Telegram-канала Shot, площадь возгорания составляет более 3000 квадратных метров. На месте происшествия работают порядка 40 специалистов экстренных служб и 11 единиц спецтехники.

Жители соседних городов — Химок, Лобни, Долгопрудного, Зеленограда, а также северо-западных районов Москвы — жалуются на сильный запах гари в воздухе. Причины возникновения пожара на данный момент устанавливаются.

