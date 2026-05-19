Склад с автозапчастями загорелся под Дмитровом в Подмосковье

В селе Белый Раст рядом с подмосковным Дмитровом во вторник, 19 мая, загорелся складской комплекс, где находятся запчасти для автомобилей. Возгорание возникло на территории терминально-логистического центра, и на данный момент его площадь превышает три тысячи квадратных метров. Об этом сообщил Shot.
— Жители СЗАО, а также ближайших городов — Химок, Лобни, Долгопрудного и Зеленограда сообщают о неприятном запахе гари в воздухе. На месте работают пожарные расчеты, информации о пострадавших и причинах возгорания пока не было, — передает Telegram-канал.
16 мая в Пятигорске во время разгрузки газовоза произошел взрыв, после которого начался пожар. Позднее в Сети опубликовали кадры взрыва. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что всего в результате случившегося пострадали шесть человек.