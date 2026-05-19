Склад с автозапчастями загорелся под Дмитровом в Подмосковье

В селе Белый Раст рядом с подмосковным Дмитровом во вторник, 19 мая, загорелся складской комплекс, где находятся запчасти для автомобилей. Возгорание возникло на территории терминально-логистического центра, и на данный момент его площадь превышает три тысячи квадратных метров. Об этом сообщил Shot.