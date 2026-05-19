Еще 28 мигрантов отправили по домам из Волгоградской области

С начала текущего года из региона судебными приставами выдворен 281 нарушитель режима въезда и пребывания в стране.

За прошедшую неделю судебные приставы региона отправили по домам 28 иностранных граждан-нарушителей, сообщает ГУ ФССП по Волгоградской области.

До пунктов пропуска приставы проводили подданных Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, которые пренебрегали соблюдением режимов въезда или пребывания в Российской Федерации. Эта работа проводилась совместно со специалистами Управления по вопросам миграции регионального главка МВД. Всего же с начала года из региона по домам отправился 281 нелегальный мигрант.

Параллельно в суде решается судьба 48-летней жительницы Дзержинского района, которая фиктивно зарегистрировала семерых иностранных специалистов и не собиралась пускать их жить на свою жилплощадь.