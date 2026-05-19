УЕФА пожизненно отстранил тренера, который снимал футболисток в душе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о бессрочном отстранении Петра Влаховского, ранее занимавшего пост наставника женского футбольного клуба «Словацко». Причиной стали действия специалиста, связанные с тайной съемкой спортсменок в помещении душевой. Данную информацию распространило издание The Athletic.
Кроме того, УЕФА обратился к Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием ввести аналогичные ограничения и лишить Влаховского тренерского сертификата.
Как ранее, в апреле, сообщал The Athletic, Влаховский применял скрытую камеру, замаскированную в его рюкзаке. С ее помощью он фиксировал на видео футболисток команды в моменты, когда они принимали душ или переодевались в раздевалках — как перед началом тренировок и игр, так и после их завершения.
