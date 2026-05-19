МВД пообещало изучить ситуацию с депортацией казахстанского блогера Черкашин

Миграционная служба Министерства внутренних дел России объявила о начале проверки обстоятельств, связанных с продлением временного пребывания в стране казахстанского блогера Ивана Черкашина. Представители ведомства отметили, что все детали будут тщательно изучены, и решение будет принято в соответствии с действующим законодательством.
Ранее Черкашин сообщил в своих социальных сетях о возможной депортации и пятилетнем запрете на въезд в Россию из-за ошибок, допущенных при оформлении миграционных документов. Блогер, который переехал в Санкт-Петербург из Казахстана в 2024 году, работает на заводе и ведет блог о своей жизни и трудностях мигрантов. Проблемы с документами возникли, вероятно, из-за недостаточного понимания миграционного законодательства.
При этом в обычной практике ошибки в документах могут привести к выдворению и запрету на въезд. Однако, учитывая общественный резонанс и желание блогера сотрудничать с властями, миграционная служба решила рассмотреть ситуацию более внимательно. Черкашин стал популярным благодаря своим откровенным рассказам о жизни мигрантов в России, что привлекло внимание общественности и могло повлиять на позицию чиновников.
Теперь у Черкашина есть возможность избежать депортации. Если будет установлено, что нарушения были неумышленными и он готов их исправить, это может стать основанием для смягчения мер. Исход дела зависит от того, насколько быстро блогер сможет предоставить необходимые документы и пояснения, передает ТАСС.
