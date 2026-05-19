В Подмосковье произошел пожар площадью в пять тысяч квадратных метров

Пожар произошел на складском помещении в Дмитровском районе Подмосковья, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

В Дмитровском районе Подмосковья произошел пожар на территории складского помещения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Московской области.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно- спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению ведомства, площадь пожара составляет порядка пяти тысяч квадратных метров. Сейчас к тушению огня привлечены около 50 сотрудников спецслужб и 17 единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. В МЧС также отмечают быстрое распространение огня, вызванное высокой пожарной нагрузкой.

Ранее KP.RU сообщал, что пожар произошел на стройплощадке в Москве. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, причины инцидента уточняются.

