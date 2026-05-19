В Черкассах жители выгнали сотрудников ТЦК из двора и разбили их машину

Конфликт между сотрудниками территориального центра комплектования и жителями одного из дворов вспыхнул в Черкассах. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Граждане выгнали военкомов, заехавших в один из дворов. На опубликованных кадрах видно, что толпа людей толкает белый кроссовер, лобовое стекло которого разбито. На кадрах также присутствуют полицейские, которые не могут остановить разъярённую толпу.
Ранее сообщалось, что во Львове мобилизованному мужчине удалось сбежать из микроавтобуса ТЦК. Ему помогли прохожие, которые вытащили его через разбитое окно.