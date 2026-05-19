В Подмосковье произошел крупный пожар на складе

Спасатели занимаются тушением крупного пожара на складе в подмосковном себе Белый Раст, сообщило в своем Telegram-канале ГУ МЧС по Московской области.
«Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка», — говорится в сообщении.
По данным ведомства на 22.05 мск, площадь пожара составляет порядка 5 тыс. квадратных метров. К его тушению уже привлекли около 50 человек и 17 единиц техники.
По предварительным данным, пострадавших нет.
