Горят фуры и бытовки: площадь пожара у Дмитрова достигла пяти тысяч «квадратов»

Площадь мощного пожара на складе в селе Белый Раст рядом с подмосковным Дмитровом достигла пяти тысяч квадратных метров. Среди прочего горят фуры и бытовки. Прибывшие на место пожарные приступили к тушению пламени. Предварительно, никто не пострадал. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».
Недавно пожар произошел на территории мусоросортировочной станции в подмосковном Долгопрудном. Позже стало известно, что площадь возгорания в ангаре на проезде Строителей достигла 2550 квадратных метров.
Кроме того, 5 мая строительный мусор загорелся в Огородном проезде на северо-востоке Москвы. Пожарные ликвидировали пламя на площади 15 квадратных метров. Никто не пострадал.