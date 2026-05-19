Пособника мошенников из Татарстана обязали выплатить жертве почти 28 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 19 мая. /ТАСС/. Суд в Чебоксарах назначил 3,5 года жителю Татарстана за пособничество телефонным мошенникам, которые похитили у жительницы Чебоксар почти 28 млн рублей. Мужчина также должен возместить эту сумму в полном объеме, сообщили в МВД по Чувашии.
По данным полиции, фигурантом уголовного дела стал 24-летний житель Татарстана, признанный виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Правоохранители сообщили, что мужчина прибыл в Чебоксары в октябре 2025 года по указанию телефонных кураторов в качестве так называемого курьера. «На протяжении двух недель 45-летнюю предпринимательницу из Чебоксар убеждали, что мошенники получили доступ ко всем накоплениям и ей необходимо срочно снять их со счета в банке и передать [якобы] сотруднику ФСБ», — отмечают в МВД по Чувашии.
В полиции уточнили, что курьер назвал потерпевшей кодовое слово и забрал у нее сумку с наличными, которую передал следующим участникам криминальной схемы. Мужчина пояснил правоохранителям, что согласился работать на мошенников в надежде вернуть ранее похищенную у него крупную сумму денег.