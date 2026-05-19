В Краснодаре более 38 улиц остались без света

КРАСНОДАР, 19 мая. /ТАСС/. Электроэнергию отключили на более чем 38 улицах Прикубанского округа Краснодара из-за срабатывания защиты на линии. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Краснодара.
«Без электроэнергии остались улицы: Воскресенская, Дзержинского, Куликовского, Лицейская, Соколова, Стадионная, Сургутская, Лесопосадочная, Парковая, Предчистая, Проезжая, Рясная, Семеновская, Средняя, Таежная, Троицкая, Тувинская, Тупиковая, Ясенская, Кореновская, Агрономическая, Березовая, Земляничная, Народная, Ореховая, Полевая, Садовая, Сиреневая, Цветочная, Абрикосовая, Яхонтовая, Неустроева, Алая, Венская, Водоводная, Генеральная, Лавриненко, Мостовая и другие», — говорится в сообщении в «Максе».
Уточняется, что отключение произошло из-за срабатывания защиты на оборудовании, после чего отключилась подстанция «ЭН-1». Без электричества остались 32 трансформаторные подстанции. На месте работает аварийная бригада.