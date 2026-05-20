В Самаре нашли пропавшего шестиклассника

В Самаре завершились поиски 11-летнего мальчика, пропавшего 18 мая. Ребенка удалось обнаружить живым, о чем сообщили представители добровольческого поисково-спасательного отряда, участвовавшего в операции.
Поисковые мероприятия проводились при участии волонтеров, сотрудников правоохранительных органов и местных жителей. Организаторы отметили слаженность действий всех служб и подчеркнули важность оперативного взаимодействия в подобных ситуациях.
Особую роль в успешном завершении поисков сыграло своевременное обращение на горячую линию, благодаря которому удалось быстро получить необходимую информацию и принять меры. Волонтеры также поблагодарили жителей региона за активное участие и неравнодушие.
