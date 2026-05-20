Волгоградка получила сутки ареста, устроив массовые разборки в селе

Жительницу Николаевского района признали организатором сходки, которая привела к массовой драке.

Суд признал жительницу Николаевского района виновной в организации массового собрания людей в селе Солодушино и назначил ей наказание в виде суток административного ареста. Подробностями дела поделились в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

По данным правоохранителей женщина по имени Полина 18 мая пошла в магазин села Солодушино со своими подругами. По дороге она встретила местных жителей, с которыми раньше поругалась. Конфликт между спорщиками разгорелся с новой силой. При этом женщина позвонила своим родственникам, которые поспешили ей на подмогу. Таким образом на грунтовой дороге у торговой точки собралось не меньше 15 человек. А выяснение отношений между ними переросло в банальную драку, что является нарушением общественного порядка.

Позвонившую родне Полину признали виновной в организации массового сбора людей, не являющегося публичным мероприятием. Свою вину в административном правонарушении фигурантка признала полностью.

Кроме того, по данным главка МВД Волгоградской области, за участие в драке поплатились еще несколько женщин: еще одной назначен административный арест, другой штраф в 10 тысяч рублей, третье принудительные работы. А несовершеннолетняя драчунья отправлена в Центр временного содержания несовершеннллетних нарушителей.

А ранее стало известно, что бывшего главу облкомприроды региона выпустили из СИЗО под домашний арест.