Волгоградка получила сутки ареста, устроив массовые разборки в селе

Суд признал жительницу Николаевского района виновной в организации массового собрания людей в селе Солодушино и назначил ей наказание в виде суток административного ареста. Подробностями дела поделились в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.
По данным правоохранителей женщина по имени Полина 18 мая пошла в магазин села Солодушино со своими подругами. По дороге она встретила местных жителей, с которыми раньше поругалась. Конфликт между спорщиками разгорелся с новой силой. При этом женщина позвонила своим родственникам, которые поспешили ей на подмогу. Таким образом на грунтовой дороге у торговой точки собралось не меньше 15 человек. А выяснение отношений между ними переросло в банальную драку, что является нарушением общественного порядка.
Позвонившую родне Полину признали виновной в организации массового сбора людей, не являющегося публичным мероприятием. Свою вину в административном правонарушении фигурантка признала полностью.
Кроме того, по данным главка МВД Волгоградской области, за участие в драке поплатились еще несколько женщин: еще одной назначен административный арест, другой штраф в 10 тысяч рублей, третье принудительные работы. А несовершеннолетняя драчунья отправлена в Центр временного содержания несовершеннллетних нарушителей.
