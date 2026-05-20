Силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ на Ставропольский край

Силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов, нацеленную на промышленную зону в Ставропольском крае. Об этом в среду, 20 мая, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
— Под Невинномысском силы ПВО отражают налет беспилотников, который нацелен на промзону города. Есть сбития. Прошу не приближаться к обломкам сбитых БПЛА, это может быть опасно, — написал он в Telegram-канале.
Также глава края призвал граждан не снимать и не публиковать кадры с работой ПВО, пролетом беспилотников. За это предусмотрена административная ответственность, напомнил Владимиров.
19 мая глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали два украинских БПЛА над регионом.
За два часа до атаки Вооруженных сил Украины в воздушном пространстве области объявили опасность беспилотников. Тогда же Дрозденко предупредил о возможных ограничениях интернета.