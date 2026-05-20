В России усложнят использование мошенниками одноразовых sim-карт

В российский законопроект о противодействии кибермошенничеству добавлена новая мера, направленная на ограничение использования одноразовых SIM-карт злоумышленниками. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
Согласно предлагаемым изменениям, договор на оказание услуг мобильной связи нельзя будет расторгнуть в течение 90 дней с момента его заключения. Такая мера, по словам представителей правительства, призвана затруднить оперативное избавление от SIM-карт, которые могут использоваться в противоправных схемах.
При этом для добросовестных пользователей предусмотрены защитные механизмы: операторы связи будут обязаны прекращать начисление платы после уведомления об отказе от услуг. Законопроект проходит поэтапное рассмотрение — первый пакет мер уже принят, второй одобрен в первом чтении, а третий находится в стадии подготовки.
