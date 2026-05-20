В трёх городах Украины прозвучали взрывы

В ряде регионов Украины были зафиксированы взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Сообщения о происшествиях поступали из Сум, где местные источники отмечали звуки взрывов на фоне предупреждений о возможной угрозе с воздуха.
Позднее информация о взрывах поступила также из Днепропетровска. Детали произошедшего не уточнялись, однако региональные предупреждения о воздушной опасности сохранялись сразу в нескольких областях страны, включая центральные и восточные территории.
Дополнительно сообщалось о новых взрывах в Харькове, где подобные инциденты фиксировались уже несколько раз в течение дня. На момент поступления сообщений режим воздушной тревоги продолжал действовать в ряде областей, включая Харьковскую и соседние регионы.
Ранее в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА украинских войск, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.